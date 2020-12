Lazio, sponsor e non solo: stretta collaborazione tra Lotito e il mondo arabo

Giovedì all'ambasciata degli Emirati Arabi c'è stato un incontro tra il presidente Claudio Lotito e l'ambasciatore arabo in Italia Omar Obaid Al Shamsi. Il numero uno della Lazio nell'ultimo anno ha intensificato i rapporti con i paesi arabi, colpiti dal suo impegno sociale a favore dei diritti delle donne. Come riporta il Messaggero, tra Lotito e Omar Obaid Al Shamsi si è parlato delle modalità di cooperazione in campo sportivo a tutti i livelli. Si partirà con la collaborazione nei settori giovanili e femminili. La società biancoceleste inoltre punta a un aiuto sul main sponsor, ma anche a un affiancamento arabo per comprare e creare insieme una nuova linea con la compagnia aerea bulgara Tayaranjet.

IL PRANZO E LA VISITA ALLA PRINCIPESSA - La scintilla tra la Lazio e il mondo arabo è scoccata un anno fa, in un pranzo antecedente la finale di Supercoppa Italiana. In quell'occasione la rappresentanza biancoceleste colpì talmente tanto i sauditi che il giorno successivo una delegazione formata dalla moglie del presidente Lotito Cristina Mezzaroma, Ludovica Mantovani, Anna Maria Nastri, Patrizia Imerti e la moglie dell’ambasciatore italiano in Arabia Saudita Maria Chiara Ferrari venne invitata dalla principessa saudita Mishaʿal bint Fahd Āl Saʿūd per un ulteriore confronto. L'evento fu storico perché non era mai accaduto prima che la principessa invitasse una delegazione femminile nella propria casa.

