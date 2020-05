Lazio, Tare progetta la squadra per la Champions: intesa con Suarez

Il ds della Lazio Igli Tare è già al lavoro sulla squadra che nella prossima stagione tornerà a giocare la Champions League. Per quanto riguarda il reparto d'attacco è già stata individuata la pedina da aggiungere a Immobile, Correa e Caicedo. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei ci sarebbe intesa con gli agenti di Luis Suarez, attaccante di proprietà del Watford in prestito al Real Saragozza. Il classe '97 è un attaccante potente e aggressivo e, per caratteristiche, andrebbe a completare il pacchetto offensivo. Rimane ancora da trovare l'accordo con la famiglia Pozzo (proprietaria del Watford), cha valuta Suarez 8-10 milioni. L'appartenenza del giocatore alla You First, stessa agenzia di Luis Alberto e Jony con cui la Lazio ha un canale preferenziale, sicuramente può aiutare, anche se nelle ultime ore si sono mosse anche Atletico Madrid e Valencia. I 17 gol segnati in Segunda Division fino allo stop non sono passati inosservati e il contratto con il Watford in scadenza nel 2022 non blinda la posizione di Suarez.

ESCALANTE E DENDONCKER - Chi è sicuro di vestire la maglia biancoceleste è invece Gonzalo Escalante, centrocampista 27enne dell'Eibar, ex Catania. Con lui è tutto fatto, arriverà a Roma a fine stagione (qualora dovesse riprendere) e si aggiungerà alla batteria dei centrocampisti: il ruolo è quello di mezzala, ma può fare anche il volante. Un altro obiettivo è Leander Dendoncker del Wolverhampton: 25 anni, nato centrocampista, adattato in difesa, viene valutato tra i 25 e i 30 milioni. Nei piani di Tare rappresenta il pilastro forte fisicamente, da aggiungere per la Champions.

LAZIO, DE MARTINO: "NESSUNA SORPRESA DA TEST SIEROLOGICI"

SERIE A, SPADAFORA: "IMPOSSIBILE DARE DATE PER LA RIPRESA"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO