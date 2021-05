Lazio - Torino, Immobile vuole querelare Cairo: “Questo non è il calcio che mi piace”

Le offese negli spogliatoi dopo Lazio-Torino da parte di Cairo hanno scosso e non poco Ciro Immobile. Come riporta Repubblica, l'attaccante biancoceleste avrebbe dichiarato: "Sono molto triste perché non è questo il calcio che mi piace. Fatto di cattiveria senza motivo. Non si può avere questa rabbia dentro, è assurdo". Il bruttissimo gesto del presidente granata non può passare inosservato. Il club capitolino ha detto esplicitamente che tutelerà il suo calciatore in tutte le sedi opportune. Ciro, sempre secondo Repubblica, avrebbe l'intenzione di querelare Cairo ma prima dovrà chiedere l'autorizzazione della Figc per non violare la clausola compromissoria. Il patron del Toro rischia multa e inibizione e la Procura federale è pronta ad aprire un'inchiesta.