Lazio - Torino, Tare: "Fondamentale essere ancora in Europa. Inzaghi? A fine campionato..."

Nel prepartita di Lazio - Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds biancoceleste Igli Tare: "La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. Allo stesso tempo è importante qualificarsi in Europa League, dobbiamo avere continuità e giocare in Europa per noi è fondamentale. Rinnovo di Inzaghi? Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato che non c'è mai stato, siamo d'accordo con lui da tempo che a fine campionato ci siederemo insieme e chiuderemo questo argomento. Il rinnovo non è ancora arrivato per quello che ci siamo detti tra noi, lui sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo cosa pensa lui".