Lazio, troppe ammonizioni: l'incontro con gli arbitri è l'occasione per discuterne

RASSEGNA STAMPA - Il campionato è iniziato solo da due giornate e la Lazio ha già rimediato un numero consistente di ammonizioni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si registrano otto cartellini gialli di cui quattro solo per proteste: due a Ciro Immobile, uno a Sarri e a Sergej Milinkovic Savic. Il mister è stato sanzionato contro il Bologna insieme al capitano, che poi si è ripetuto contro il Torino come la furia Sergej. C’è nervosismo in campo e lo ha confermato anche Marusic nel post gara contro i granata, una Lazio diversa rispetto a quella degli anni passati in cui non si registravano proteste e lamentele così frequenti. Più viva e meno passiva, tiene il punto spesso però a proprio discapito. I biancocelesti dovranno tenere a bada le tensioni, ci sono gare importati e ostiche in programma. Arriva nel momento giusto l’incontro squadra - arbitri fissato oggi alle 16:30 a Formello. Meeting formativi che si stanno svolgendo i tutte le società della massima serie, per discutere di vari temi anche grazie al supporto di video prodotti dal settore tecnico dell'AIA. Sarà l’occasione per confrontarsi, con Paolo Valeri, sia sul nuovo regolamento sia su questo aspetto che al momento sembra essere un punto debole per le aquile.

