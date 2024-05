Lazio, Tudor in bilico: tutti i nomi del possibile sostituto

Caos in casa Lazio. Il futuro di Igor Tudor è sempre più in bilico. Con l'addio di Kamada, che ha scelto di non far valere la clausola presente sul suo contratto, allenatore e club hanno compiuto un ulteriore passo su direzioni opposte. Il tecnico croato sta pensando a una separazione anticipata. Una squadra da ringiovanire e non adatta fino in fondo alle sue idee di gioco, in più qualche testa calda da gestire e un calciomercato che si preannuncia complicato. Le strade tra Tudor e la Lazio potrebbero separarsi dopo pochissimi mesi. Parte il toto allenatore. Chi potrebbe essere la prossima guida tecnica biancoceleste?

Tanti gli allenatori senza squadra e a caccia di un nuovo progetto. I sogni sono Massimiliano Allegri e Sérgio Conceição, che però è in trattativa con il Marsiglia. Lotito potrebbe fare un tentativo per l'ex tecnico della Juventus per capire se ci sono possibilità. Restano due piste molto complicate. Vincenzo Italiano saluterà la Fiorentina dopo la seconda finale di Conference League persa. Può diventare un'opzione, ma piace anche al Bologna per il post Thiago Motta.

Su Raffaele Palladino è molto avanti la Viola e non raccoglie pieni consensi nella società biancocelesti. Dopo la salvezza raggiunta in anticipo, Marco Baroni non continuerà la sua avventura con il Verona. Rischia di finire anche lui nel casting Lazio. Occhio anche all'ipotesi Paulo Sousa in cerca di una nuova sfida dopo l'avventura nel 2023 con la Salernitana. Decisamente più indietro De Zerbi, che ha espresso pubblicamente la sua volontà di rimanere all'estero, Alessandro Nesta, reduce dalla salvezza in B con la Reggiana e ancora troppo acerbo, e Juric, in rottura con il Torino. Ore di riflessione in casa biancoceleste. Prima andrà delineato il futuro di Tudor, la possibilità di inziare la stagione con un nuovo allenatore non è più così remota.