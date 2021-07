Lazio, Vavro: "Ecco perché sono andato via. Sarri mi ha motivato a restare"

Insieme a tanti altri, Denis Vavro rientrerà alla base dopo essere andato a giocare in prestito nella stagione passata. Starà a Sarri e Tare decidere chi tenere alla Lazio e chi cedere nuovamente. Lo slovacco ha partecipato all'Europeo, poi è stato fermato dal Covid, ma comunque ha voglia di riscatto. Come dichiarato in un'intervista rilasciata in Danimarca e riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il difensore ha spiegato che il cambio di allenatore lo ha spronato ancora di più perché Inzaghi non lo voleva. La motivazione della sua partenza è stata proprio questa: "Lui non mi voleva, mi aveva anche messo fuori squadra. Per questo me ne sono andato".

DELUSIONE EUROPEI - Vavro non è riuscito a scendere in campo durante Euro 2020 a causa della positività al Coronavirus rimediata prima del secondo match della fase a gironi. Lui comunque non si abbatte: "Mi è dispiaciuto chiaramente, ma questa è la vita. Ora guardo avanti".