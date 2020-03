Lazio, Vavro strappa un'altra chance: sarà confermato dal club

Un altro anno a disposizione per Denis Vavro, la Lazio non tradisce la tradizione. Tare e Lotito, già allo studio del piano 2021, sono orientati nel confermare lo slovacco, arrivato in estate per una cifra importante (12 milioni, mai speso così tanto per un difensore). 711 minuti collezionati in stagione, 517 dei quali in Europa League e solo 194 in Serie A, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Chiaro che Inzaghi si aspettasse altro, ma come spesso accade il primo anno è di transizione a Formello. Il club ripeterà quanto fatto coi vari Caicedo, Lulic, Luis Alberto, Luiz Felipe: non farsi tradire dalla prima impressione e concedere un altro anno,. Sarà così anche per Vavro che aveva comunque lasciato un buon ricordo con una prestazione notevole a Marassi col Genoa. 90 minuti al posto di Acerbi, che fanno ben sperare in ottica futura.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL BAYERN SU LUIZ FELIPE

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI: TRA PRESENTE E FUTURO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE