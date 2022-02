Lazio, Zaccagni è l'uomo in più: Sarri può contare sull'arciere

Termina per 1-1 alla Dacia Arena di Udine. La Lazio perde la possibilità di vincere contro l'Udinese e guadagnare terreno in classifica vista anche la debacle dell'Atalanta e il pareggio della Roma. Parte Deulofeu a sbloccare il match, mentre a salvare la Lazio è il gol di testa di Felipe Anderson, tornato al gol dopo 19 gare consecutive a secco. L'azione che ha portato al pareggio si è sviluppata da un calcio di punizione con Cataldi che mettendo in mezzo trova Zaccagni che la spizza sul primo palo e pesca Pipe. Come riporta OptaPaolo, Mattia Zaccagni ha partecipato attivamente a 11 reti in questo campionato: quattro gol e cinque assist con la Lazio, due marcature con il Verona, più che in qualsiasi altra stagione in Serie A. Numeri confortanti per Maurizio Sarri che trova giorno dopo giorno l'arciere in ottima forma.