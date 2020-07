Lecce - Lazio, l'ultimo precedente: Cana e Klose stendono Cosmi

LECCE - LAZIO - Il Milan è già alle spalle e non potrebbe essere altrimenti con un calendario così compatto, ora la testa della Lazio è tutta sul Lecce dell'ex Liverani, avversario tosto come ammesso anche da Inzaghi in conferenza stampa. Ritorna un Lecce-Lazio in Serie A, non accadeva dal 10 dicembre del 2011.

IL PRECEDENTE - 34esima giornata, i sogni Champions League della squadra di Reja passano per il Via del mare, riempito per sostenere il Lecce di Cosmi. Partono dall'inizio Klose e Rocchi, Cissé si tiene pronto per la ripresa. Dall'altra parte c'è Di Michele che al 12' si procura il calcio di rigore: scappa in profondità sul lancio lungo della difesa e salta Marchetti che lo atterra. Dal dischetto l'attaccante giallorosso non sbaglia e fa 1-0. Cosmi ha tanto talento davanti con Muriel e Cuadrado, due vere spine nel fianco: il primo impegna Marchetti, il secondo crea scompiglio prima di servire Di Michele, ma para ancora il portiere della Lazio. Troppe occasioni fallite che i biancocelesti non perdonano: su calcio d'angolo al 28' Diakité prolunga di testa e Klose spinge in porta il pareggio. La sagra dell'errore per il Lecce continua, ancora Muriel spreca davanti a Marchetti. Dall'altra parte la girata di Rocchi finisce alta. Ad inizio ripresa Lorik Cana, subentrato per Biava, si produce in una cavalcata che lo porta fino al tiro in diagonale che finisce in porta. Il sorpasso biancoceleste dura fino al 59' quando Ferrario in mischia non ha difficoltà a mettere dentro di testa il 2-2. Dopo l'errore di Di Michele che fallisce il 3-2, all'87' la Lazio beffa il Lecce: Cissé (entrato per Rocchi) crossa per il taglio di Klose che gira di testa sul palo lungo regalando a Reja la vittoria.

