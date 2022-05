Loftus Cheek, l'agente: "Lazio? Ottimo rapporto con Sarri, ma il Chelsea..."

onathan Barnett, proprietario della Stellar e superagente del calciatore, ha parlato del futuro del centrocampista britannico...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il sogno di mercato di Maurizio Sarri è Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il centrocampista è stato allenato dal tecnico ai tempi dei Blues. L'inglese, dopo un momento difficile, nell'ultima stagione ha ritrovato un po' di regolarità ma il suo nome continua a circolare come possibile partente. Dell'ipotesi Lazio ha parlato Jonathan Barnett, proprietario della Stellar e superagente del calciatore. Il manager ha parlato a Tuttosport e sulle voci che vorrebbero il britannico verso Formello ha detto: «Lui e Sarri hanno un ottimo rapporto, ma per il momento non c'è nulla. Nonostante la fase di cambiamento, il Chelsea è sempre un top club. È difficile lasciare una società del genere».