MIXED ZONE | Isaksen: "Voglio fare di più per questa Lazio. E in estate..." - VIDEO

Al termine della sfida contro il Twente sono arrivate anche le parole di Gustav Isaksen in zona mista. Eccole di seguito:

"Una bella serata. Oggi abbiamo fatto bene, giocare in questo stadio era molto complicato. Anche il Twente ha fatto bene, non è stato facile ma sono molto felice per aver conquistato i tre punti. Segnale forte, siamo una squadra forte, siamo giovani e stiamo giocando bene in questo momento. Quindi dobbiamo continuare così anche in campionato e contro il Porto la prossima volta. Quanto è forte questa Lazio? Per me molto, e Pedro è giovane anche lui (ride, ndr). Possiamo fare ancora meglio, abbiamo un programma difficile con tante partite, quindi dobbiamo far bene, il pensiero è già alla prossima contro il Genoa".

"Salto di qualità? Voglio fare di più, l'anno scorso ho fatto solamente tre gol, quest'anno devo fare di più. Gol e assist per aiutare la squadra, sento la fiducia da parte di Baroni, devo dare qualcosa anche a lui. Chi è il vero Isaksen? A volte l'avete visto, però posso fare molto di più. Mi sento bene ora all'interno della squadra e ho la fiducia del mister, non vedo l'ora di fare di più. Motivazione che mi ha spinto a rimanere? Dal primo giorno avevo detto che volevo rimanere alla Lazio, non volevo andare in altre squadra. È stato così. Champions? Non lo so, domanda difficile. Siamo una squadra forte, quindi vediamo, dobbiamo andare avanti in Europa, trovare più punti in campionato".

