Natale di Roma, Raggi: "Grazie a Lotito per l'iniziativa"

Oggi si celebra il "Natale di Roma". Il 21 aprile del 753 a.C. veniva fondata la città eterna. La Capitale ha festeggiato il suo compleanno questa mattina al Circo Massimo, dove i paracadutisti della S.S. Lazio sono atterrati dopo aver volato nel cielo con il drappo tricolore e la bandiera raffigurante il francobollo del 150 anni di Roma Capitale. All'evento erano presenti sia il presidente Claudio Lotito che la sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina, a margine della cerimonia, ha detto: "Tanti auguri per il Natale di Roma. Un Natale diverso, che segue un anno terribile, ma invito ancora una volta a cercare le opportunità che si celano dietro le crisi per guardare con fiducia al futuro. Oggi accogliamo i paracadutisti con la bandiera dell'Italia e di Roma e per questo ringrazio il presidente Lotito che ha fortemente voluto questa iniziativa. Questo è un anno in cui dobbiamo tornare ad una nuova normalità, rispettando le regole ma con grande fiducia verso il futuro che possiamo costruire insieme. Dobbiamo fare tesoro di quello che la pandemia ci ha insegnato ed uscirne persone migliori".