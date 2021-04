La Lazio Paracadutismo si lancia per il Natale di Roma, presenti Lotito e Raggi - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Si conclude l'evento della Lazio paracadutismo per il 2774° Natale della Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - I paracadutisti della società Lazio si sono lanciati con una bandiera tricolore di circa 500 metri quadri e una bandiera recante la stampa di un francobollo speciale per il Natale di Roma.

Il 21 aprile è una data speciale per Roma, ricorre l'anniversario della fondazione della Città Eterna. Per l'occasione la sindaca Virginia Raggi ha incaricato la sezione paracadutismo della Lazio dell'organizzazione di un lancio in onore della Capitale nella cornice del Circo Massimo. Un evento organizzato con tutte le accortezze del caso, vista la situazione pandemica, e a cui sarà presente presente il presidente biancoceleste Claudio Lotito oltre che ovviamente la sindaca stessa.