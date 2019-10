Nazionali, gli impegni dei giocatori della Lazio con le rispettive selezioni

Seconda sosta per il campionato, tornano in campo le Nazionali. Mentre parte della Lazio si riposerà due giorni e penserà con calma alla ripresa della Serie A del 19 ottobre, i biancocelesti convocati dalle proprie selezioni partono per difendere i colori dei Paesi di appartenenza. Di seguito l'elenco completo degli impegni che i giocatori della Lazio dovranno sostenere con le rispettive Nazionali.

MILINKOVIC-SAVIC

Serbia-Paraguay, 10 ottobre ore 20:45, Stadion Mladost di Strumica (Macedonia). Amichevole

Lituania-Serbia, 14 ottobre ore 20:45, LFF Stadium di Vilnius (Lituania).Qual. Euro 2020

STRAKOSHA

Turchia-Albania, 11 ottobre ore 20:45, Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) Qual. Euro 2020

Moldavia-Albania, 14 ottobre ore 20:45, Zimbru Stadium di Chișinău (Moldavia). Qual. Euro 2020

IMMOBILE E ACERBI

Italia-Grecia, 12 ottobre ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma (Italia). Qual. Euro 2020

Liechtenstein-Italia, 15 ottobre ore 20:45, Rheinpark Stadion di Vaduz (Liechtenstein). Qual. Euro 2020

LUIS ALBERTO

Norvegia-Spagna, 12 ottobre ore 20:45, Ullevaal Stadion (Norvegia). Qual. Euro 2020

Svezia-Spagna, 15 ottobre 20:45, Friends Arena (Svezia). Qual. Euro 2020

BERISHA

Kosovo-Gibilterra, 10 ottobre ore 18, Stadio Fadil Vokrri di Pristina (Kosovo). Amichevole

Kosovo-Montenegro, 14 ottobre ore 20:45, Stadio Fadil Vokrri di Pristina (Kosovo). Qual. Euro 2020

MARUSIC

Montenegro-Bulgaria, 22 ottobre ore 20:45, Stadion Pod Goricom di Podgorica (Montenegro). Qual. Euro 2020

Kosovo-Montenegro, 14 ottobre ore 20:45, Stadio Fadil Vokrri di Pristina (Kosovo). Qual. Euro 2020

LUIZ FELIPE

Brasile U23-Venezuela U23, 10 ottobre ore 21:30 (ora locale), Estadio dos Aflitos di Recife (Brasile). Amichevole

Brasile U23-Giappone U23, 14 ottobre ore 16:00 (ora locale), Arena de Pernambuco di Recife (Brasile). Amichevole

VAVRO

Slovacchia-Galles, 10 ottobre ore 20:45, City Arena di Trnava (Slovacchia). Qual. Euro 2020

Slovacchia-Paraguay, 13 ottobre ore 20:45, Národný Futbalový Štadión di Bratislava (Slovacchia). Amichevole

LA RIPRESA A FORMELLO MERCOLEDI'

