Bologna - Lazio, le pagelle dei quotidiani: difesa da rivedere, Immobile trascina

Una Lazio che si ritrova a rincorrere ben due volte pareggia in casa del Bologna e torna a Roma prima della sosta con un punto. Strakosha mostra qualche indecisione in alcuni interventi, ma è la difesa in generale a non comportarsi benissimo nella trasferta emiliana (con eccezione di Acerbi). Ingenua l'espulsione di Leiva, meno brillante rispetto alle ultime uscite Milinkovic. In avanti Immobile con una doppietta è il vero trascinatore di questa Lazio, accanto ad un Correa che suo malgrado invece sbaglia il match point dal dischetto a tre minuti dal novantesimo. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti che i principali quotidiani sportivi hanno assegnato ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5,5, Luiz Felipe 5,5 (61' Bastos 6), Acerbi 6,5, Radu 5,5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5, Luis Alberto 6,5, Lulic 6 (90' Jony sv), Immobile 7,5 (61' Parolo 5,5), Correa 4,5, Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 5,5 (61' Bastos 5,5), Acerbi 6,5, Radu 5,5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5, Luis Alberto 6, Lulic 5,5 (90' Jony sv), Immobile 6,5 (61' Parolo 5,5), Correa 5, Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 5,5, Luiz Felipe 5 (61' Bastos 5,5), Acerbi 6, Radu 5,5, Marusic 5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 4, Luis Alberto 6, Lulic 5 (90' Jony 5,5), Immobile 7 (61' Parolo 5,5), Correa 4,5, Inzaghi 5,5.

IL TEMPO - Strakosha 7, Luiz Felipe 5,5 (61' Bastos 5,5), Acerbi 6,5, Radu 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5, Luis Alberto 6,5, Lulic 5,5 (90' Jony 6), Immobile 7,5 (61' Parolo 6), Correa 5, Inzaghi 6.