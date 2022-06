PAIDEIA - Lazio, Lazzari in clinica per accertamenti - FOTO E VIDEO

Dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano e saltato la sfida di Nations League contro la Germania, il terzino si è recato...

Accertamenti strumentali per Manuel Lazzari. Il terzino è arrivato in Paideia per effettuare dei controlli clinici dopo il rientro anticipato dal ritiro della Nazionale. Nei giorni scorsi ha accusato una fitta alla zona pubica, ha saltato la sfida di Nations League contro la Germania. Gli esami di oggi serviranno a definire l’entità del problema fisico. “Forza Lazio”, ha detto all’entrata.