PRIMAVERA - Lazio, Balde non basta: il derby va alla Roma

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Finsice 1-2 in favore della Roma il derby capitolino al centro sportivo di Formello. Lazio in difficoltà già dai primi minuti, con il gol al 2' di Misitano. I biancocelesti non riescono a riprendersi e continuano a faticare: al 19' arriva anche il raddoppio di Romano. Nella ripresa le cose non cambiano e anzi la squadra di Sanderra sembra anche più spenta. Al 60' però ci pensa Balde a riaprire i giochi, gol che però, unito a qualche grande parata di Renzetti, non basta ai padroni di casa per strappare almeno un punto. Nella prossima giormata la Lazio volerà in trasferta a Monza.

Primavera 1 TIM | 4a giornata

Lunedì 16 settembre, ore 17.30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO 1 - ROMA 2 (2' Misitano (R); 19' Romano (R); 60' Balde (L))

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza (85' Marinaj), Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro (64' Gelli), Di Tommaso (77' Pinelli); Serra (64' Sulejmani), D'Agostini (77' Cuzzarella), Balde. A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Bordoni, Farcomeni, Bigotti. All.: Stefano Sanderra

ROMA: Marin; Sangaré (90+1' Della Rocca), Golic, Romano, Marazzotti (90+1' Zefi), Misitano (83' Tumminelli), Nardin, Mannini, Coletta (90+1' Cama), Reale, Di Nunzio (58' Litti). A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Almaviva, Marchetti, Solbes. All.: Gianluca Falsini

Arbitro: Valerio Pezzopane (sez. L'Aquila)

Assistenti: Marco Colaianni - Davide Fedele

Ammoniti: Romano, Nardin (R) Munoz (L)

Espulsi: Golic (R)

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Triplice fischio. La Roma vince il derby.

90+1' - Altri cambi per la Roma: dentro Cama al posto di Coletta. Esce anche Marazzotti, al suo posto Zefi. Fuori anche Sangaré, al suo posto Della Rocca.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

90' - Grandissima opportunità per la Lazio con Sulejmani che trova un prontissimo riflesso di Marin.

85' - Nuovo cambio per la Lazio: entra Marinaj, fuori Zazza.

83' - Cambia Falsini: fuori Misitano, dentro Tumminelli.

80' - Giallo per Zazza per un'entrataccia su Misitano.

77' - Altri cambi in casa Lazio: fuori D'Agostini, dentro Cuzzarella. Dentro anche Pinelli al posto di Di Tommaso.

73' - Bell'intervento di Bordon in scivolata sul tentativo di Coletta in area di rigore.

69' - Ancora grandissima parata di Renzetti! Misitano da solo a tu per tu cerca di aggirare il portiere che però si distende e salva la Lazio.

66' - Ammonizione per Munoz. Il fallo però non sembrava così evidente.

64' - Cambi offensivi per la Roma: Sulejmani prende il posto di Serra. Entra anche Gelli al posto di Nazzaro.

61' - Grande intervento di Renzetti sul tiro potente di Misitano.

60' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOOO! Mamadou Balde riapre il match! Munoz aveva tentato il colpo a pochi passi da Marin che fa un miracolo e la respinge. Proprio sulla respinta si avventa Balde.

58' - Cambio in casa Roma: Litti prende il posto di Di Nunzio.

55' - Altro giallo per Golic che trattiene Balde per non farlo ripartire. Il romanista era già ammonito, è quindi rosso per il calciatore.

53' - Giallo per Nardin che trattiene un avversario.

53' - Brutto inizio di ripresa per la Lazio. Per ora le uniche fiammate arrivano dai piedi giallorossi.

47' - Serra a terra dopo un contrasto con Reale. L'arbitro ferma il gioco, il laziale si rialza senza problemi.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Duplice fischio. Finisce così il primo tempo.

45' - 1 minuto di recupero.

38' - Occasionissima per la Roma! Botta di Mannini che finisce di poco alta sopra la traversa, Renzetti aveva intercettato, ma altro brivido per i biancocelesti.

33' - Giallo per Golic che trattiene per la maglia Balde. Giallo anche per Sanderra.

26′ - Cross interessante di Zazza che diventa un tiro sul primo palo, Marin smanaccia e salva in angolo. Il corner non porta a occasioni pericolose per la Lazio.

23' - Scintille tra la panchina della Lazio e qualche elemento in campo. L'arbitro sventola un cartellino giallo, probabilmente per Sulejmani, un po' troppo nervoso.

19' - Raddoppio Roma. Rasoterra potentissimo col mancino di Romano che fa 0-2.

17' - Giallo per Romano che travolge Munoz.

16' - Fallo di Milani su Sangarè. Calcio di punizione per la Roma da posizione interessante. Alla battuta va Marazzotti che tenta il tiro a giro alla ricerca dell'angolino alto. Pallone troppo largo.

12' - Altro corner per la Lazio che sembra pian piano riprendere fiducia: va Balde dalla bandierina, palla nel mucchio che però viene spazzata. Si riparte da Renzetti.

11' - Angolo per i biancocelesti: pallone sul primo palo, Bordon non riesce ad agganciare. Sarà rimessa laterale per la Lazio.

6' - Lazio costretta a rincorrere. La Roma è bravissima a trovare pertugi negli spazi stretti e a mettere sotto pressione gli avversari.

2' - Gol Roma. Mannini serve perfettamente Misitano che se la sposta sul mancino e la insacca alle spalle di Renzetti.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Roma, gara valida per la 4a giornata del campionato Primavera 1. Il derby non ha bisogno di presentazioni e i biancocelesti hanno un'assoluta voglia di riscattare la bruciante sconfitta della scorsa stagione nei play-off che spense di fatto il sogno scudetto alla squadra di Sanderra. Recuperati anche gli elementi che hanno vestito la maglia delle rispettive Nazionali, il tecnico ha studiato in queste ultime sedute di allenamento l'undici titolare migliore per affrontare questa sfida importantissima, sia in termini di classifica che di umore. Fischio d'inizio alle 17.30 al centro sportivo di Formello, stadio Mirko Fersini.