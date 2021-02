PRIMAVERA - Lazio - Empoli, torna Raul Moro: l'anteprima del match

Riecco il campionato. Dopo la vittoria in Primavera Tim Cup contro l'Atalanta, che ha regalato alla Lazio i quarti di finale della competizione (prossima avversaria l'Inter), e il weekend di riposo in virtù dei recuperi di campionato, i biancocelesti se la dovranno vedere contro l'Empoli di Buscè. I ragazzi di Menichini devono dare una scossa al loro campionato, dopo la doppia sconfitta ottenuta contro Milan e Juventus, che li ha fatti capitolare in undicesima posizione, vicino alle zone pericolose della classifica. Nove punti per la Lazio e nove punti anche per l'Empoli, che però ha costruito le sue fortune nel 2021, al contrario della Lazio. Nelle 4 partite disputate dai toscani nell'anno nuovo 3 vittorie (una in coppa Italia) e 1 sola sconfitta. Menichini per provare a portare a casa tre punti preziosi dovrà fare a meno di Czyz e Furlanetto, ma ritrova Raul Moro, il suo miglior talento, fuori nelle ultime per un infortunio.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Gabriel Pereira; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, Marino, Shehu; Castigliani; Raul Moro, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Adeagbo, Floriani Mussolini, T. Marino, Ferrante, Guerini, Cesaroni, Zaghini, Cerbara, Tare, Zappa. All. Leonardo Menichini.

EMPOLI (4-3-1-2) - Biagini; Donati, Pezzola, Siniega, Rizza; Belardinelli, Asllani, Sidibe; Baldanzi; Lombardi, Lipari. A disp.: Toccafondi, Fantoni, Indragoli, Morelli, Degli Innocenti, Fazzini, Rossi, Riccioni, Martini, Bozhanaj, Ekong, Manfredi. All. Antonio Buscè.

Lazio, Milinkovic tuttofare: adesso i gol li confeziona lui

Lazio, 33 candeline per Acerbi: gli auguri della società al suo Leone

TORNA ALLA HOME