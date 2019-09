PRIMAVERA - Lazio, Nimmermeer-Bianchi il Trapani è KO. Menichini vince anche in Coppa

Una Lazio pigliatutto vince anche la sfida di Coppa Italia contro il Trapani e si qualifica per il secondo turno eliminatorio. Tre su tre quindi per Menichini, la cui avventura sulla panchina biancoceleste è iniziata nel migliore dei modi. Dopo un primo tempo difficile, dovuto anche al tanto turnover e agli assenti di oggi, nella seconda frazione la Lazio si fa padrona del campo. Gli ingressi di Petricca, Falbo, Cerbara e Cesaroni danno vivacità a una squadra che inizialmente stava soffrendo l'aggressività del Trapani. Alla fine basta un guizzo di Nimmermeer e una punizione capolavoro di Bianchi per portare a casa la vittoria e la qualificazione. Ora non resta che aspettare per conoscere il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida fra Napoli e Cosenza in programma alle 15. Agli ottavi il tabellone potrebbe regalare il derby.



Primavera TIM CUP 2019-2020, 1ª turno eliminatorio

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 11:00

Centro Sportivo Sorrentino di Trapani



Trapani - Lazio 0-2 (71' Nimmermeer, 85' Bianchi)

Le formazioni ufficiali



TRAPANI (4-3-3): Mattiolo; Coglitore, Filì, Miceli, Di Maria; D'Anca, Cataldi, Pace; Castiglione, Marrone, Melia. A disp.: Bruno, Barbara, Culcasi, Laurenzi, Tolomello, Molinari, Gancitano, Girgenti, Sansone. All.: Giuseppe Scurto.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Cipriano, Kalaj, Franco; Kaziewicz, Czyz, Bianchi, Shehu, Francucci; Russo, Nimmermeer. A disp.: Marocco, Peruzzi, Petricca, Pica, Bertini, Moschini, Cesaroni, Cerbara, Zilli, Falbo, Shoti. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Francesco Carrione (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: Festa - Nasti



FINE SECONDO TEMPO



90'+4 - Triplice fischio dell'arbitro, la Lazio batte il Trapani e conquista il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

90' - Ben 4 minuti di recupero concessi da Carrione.



88' - Rosso diretto per Cerbara. Fallo a gamba tesa del calciatore biancoceleste, l'arbitro non ha avuto dubbi. Lazio in dieci.

85' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Il raddoppio della Lazio con Bianchi. Calcio di punizione impeccabile del regista biancoceleste che mette in cassaforte la gara.

82' - Altra azione personale di Nimmermeer che parte da centrocampo e si presenta in area, stavolta pallone che termina di poco al lato.

77' - Adesso la Lazio gestisce e amministra il risultato.

71' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! Passa in vantaggio la Lazio. Nimmermeer difende il pallone col fisico, poi con un'iniziativa personale si procura lo spazio per calciare e batte Mattiolo.



69' - Menichini le prova tutte: dentro Cerbara al posto di Russo.

65' - In caso di parità al termine dei novanta minuti, sono previsti tempi supplementari e successivamente i calci di rigore.

60' - Terzo cambio per la Lazio, Cesaroni prende il posto di Czyz.

55' - Temperatura molto alta in Sicilia, fa caldo e molti sfruttano le pause di gioco per dissetarsi.

50' - Meglio la Lazio dopo i cambi, ora i biancocelesti provano ad amministrare. Il Trapani però è ben messo in campo.

46' - Si riparte!



46' - Doppio cambio per entrambe le squadre. Tolomello e Molinari entrano per il Trapani, Falbo e Petricca al posto di Shehu e Francucci nella Lazio.



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



45' - Termina senza recupero la prima frazione. Duplice fischio di Carrione.



44' - Prova ad accendersi Russo, il cross dell'esterno viene intercettato dalla difesa dei siciliani.

35' - Azione manovrata della Lazio, prova a risolverla con un tiro dalla distanza Kalaj. Conclusione imprecisa.

30' - Il primo ammonito della gara è il difensore della Lazio Damiano Franco.



25' - Menichini dà indicazioni a Shehu e Nimmermeer, vuole di più dalla squadra.



23' - Occasionissima per il Trapani! Cataldi da due passi manca l'appuntamento con il gol. Si salva la Lazio.



15' - Trapani più aggressivo e reattivo, la Lazio in difficoltà sulle offensive dei siciliani.



7' - Russo conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Ci prova Shehu a sorprendere Mattiolo, la sua conclusione è imprecisa.



4' - Occasionissima per Nimmermeer! A tu per tu con Mattiolo l'attaccante spreca. Lazio sfiora il vantaggio.

1' - Partiti!



PRIMO TEMPO - Dopo le due vittorie in campionato la Lazio di Menichini vola a Trapani, dove affronterà i padroni di casa (militanti nel girone B del campionato Primavera 2) nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia. Il tecnico biancoceleste ha lasciato a casa diversi giocatori importanti come Alia, Armini, De Angelis e Ndrecka. Fuori anche Minala, in questo caso per motivi di regolamento. A centrocampo esordio dal primo minuto per Shehu, davanti la coppia inedita formata da Russo e Nimmermeer. Fischio d'inizio alle ore 11. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta del match Trapani - Lazio.



