PRIMAVERA - Rimonta e vittoria: la Lazio batte lo Spezia per 3-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittoria importantissima della Lazio che si prende il sensto trionfo consecutivo. La partita inizia malissimo con i due gol dello spezia al 2’ e al 12’ con i timbri di Pedicillo e Dilorie. I biancocelesti non gettano la spugna ma anzi si rimboccano le maniche e pareggiano i conti con la bellissima doppietta del solito Valerio Crespi. Nella ripresa si lotta in tutte le zone del campo ma all’81’ Napolitano fa esplodere il Fersini con la rete del 3-2 ciliegina sulla torta di una grande prestazione. Nella prossima giornata la formazione di Sanderra volerà in casa del Cosenza.

Campionato Primavera 2 | 13ª giornata, girone B

Sabato 17 dicembre 2022, ore 11:00

Centro Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-4-2): Morsa, Floriani Mussolini, Dutu, Ruggeri, Bedini; Di Tommaso, Marino, G. Rossi (71' Coulibaly), Sana Fernandes (90' Petta); Brasili (30' Napolitano), Crespi. A disp.: Martinelli, Renzetti, Jurczak, Cannatelli, Petta, A. Rossi, Bigonzoni, Milani, Oliva, Colistra, Coulibaly. All.: Stefano Sanderra

SPEZIA: Mascardi, Salerno, Piccioli (85' Fontanarosa), Styrmisson (72' Scieuzo), Giorgeschi, Garzia, Pedicillo, Leoncini (72' Loffredo), Delorie (60' Caddeo), Candelari, Di Giorgio. A disp.: Adorni, Mosti, Cappelli, Manfrone, Brisciani, Beccarelli, Sardi Maissan. All.: Giuseppe Vecchio

Arbitro: Luca Cherchi (sez. di Carbonia)

Assistenti: Toce - Piazzini

Ammoniti: Di Tommaso, G. Rossi, Marino, Napolitano (L); Leoncini, Loffredo (S)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Brivido per la Lazio! Clamorosa traversa di Pedicillo. Il tiro era stato fortissimo.

90' - 4 minuti di recupero concessi e nuova sostituzione per la Lazio: Sana Fernandes lascia il posto a Petta.

89' - Giallo per Napolitano. Ultimi minuti con gli animi accesissimi.

85' - Sostituzione nello Spezia: Fontanarosa prende il posto di Piccioli.

81' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOO! Napolitano cala il tris! Gioca su una palla sporca anticipando il potiere avversario che non riesce ad agguantare il pallone.

75' - Giallo per Marino che interviene in scivolata su un avversario. Forti proteste poichè sembrava il numero 4 avesse preso palla.

72' - Nuovi cambi anche per lo Spezia: fuori Leoncini e Styrmisson e dentro Loffredo e Scieuzo.

71' - Qualche problema per Rossi. Cambia Sanderra: al posto dlel'infortunato entra Coulibaly.

67' - A terra Ruggeri per crampi. Alla ripresa del gioco qualche protesta perchè lo Spezia non riconsegna il pallone ai biancocelesti.

65' - Altra buona parata di Morsa sul sinistro insidioso di Di Giorgio. Bedini salva in angolo.

63' - Ammonito G. Rossi.

62' - Giallo per Di Tommaso.

61' - Terzo corner per la Lazio: Marino alla battuta, pallone in area ma Giorgeschi spazza via.

60' - Primo cambio anche per lo Spezia: fuori Delorie e dentro Caddeo.

59' - Occasionissima della Lazio con Napolitano che riesce a tenere il pallone in campo sulla linea di fondo campo, passaggio da terra per Di Tommaso che non riesce a calciare e spreca una chance ghiottissima.

57' - Paratona di Morsa sul bel tiro di Candelari. Pallone in angolo.

56' - Rosso ad un membro dello staff biancoceleste: si tratta di Errante.

51' - Punizione per la Lazio dalla trequarti: alla battuta va Sana Fernandes che mira direttamente in porta, pallone di poco alto sopra la traversa.

49' - Giallo per Leoncini.

49' - Ottimo salvataggio da parte di Ruggeri che in scivolata rischiando mette una toppa a un erroraccio della Lazio.

46' - Si riparte con gli stessi undici che hanno concluso il primo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - DOPPIETTAA DI CRESPIIIIII! Finta del numero 9 che entra in area e col destro e fa doppietta.

45+1' - Buona parata di Morsa sul tiro rasoterra di Candelari che ha sterzato, si è beffato di un difensore ma il portiere laziale non si è fatto sorprendere.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

42' - Punizione per i biancocelesti: Marino allarga per Sana, uno spezino intercetta e innesca la ripartenza dello Spezia. Brava la difesa biancoceleste a fermare tutto.

41' - Sana Fernandes oggi un po' impreciso. Qualche scintilla in campo, ma l'arbitro placa gli animi.

36' - Delorie a terra. Staff medico in campo.

34' - Buon momento per la Lazio che riparte con Crespi sulla destra, pallone però non preciso a cercare Floriani.

32' - GOLLLLL LAZIOOOOOO! Sana Fernandes scarica per di Tommaso che a sua volta trova Crespi: il bomber segna il suo ventisettesimo gol nel campionato di Primavera 2. Esultanza bellissima del numero 9 che si toglie la fascia nera al braccio, la bacia e guarda verso il cielo.

30' - Primo cambio per la Lazio: Napolitano prende il posto di Brasili. Da capire se si tratti di scelta tecnica o da una condizione fisica non ottimale del giocatore uscito.

27' - Fallo ruvido nei confronti di Bedini. L'arbitro oggi sembra abbastanza magnanimo e sceglie per ora di non ammonire alcun calciatore. Non è così invece per un membro dello staff di Sanderra che si becca il giallo.

25' - Due corner per lo Spezia a distanza di un minuto. Lazio visibilmente avvilita.

24' - Lazio che tenta l'incursione tramite le corsie esterne, passare per le vie centrali sembra oggi molto complicato. Attentissima la difesa spezina che non lascia alcuno spazio.

20' - Occasione Lazio! Crespi trova Sana Fernandes ben posizionato al limite dell'area, il tiro è potente ma viene rimpallato da un avversario. Sfera che termina alta sopra la porta.

18' - Prova a rialzare la testa la squadra di casa: buona intesa tra Bedini e Di Tommaso che prova il filtrante per Crespi, pallone un po' troppo lungo. Rimessa a favore degli ospiti.

16' - Si invola Floriani Mussolini sul versante destro, si allunga un po' troppo il pallone, intervento in scivolata di un avversario ma per l'arbitro l'ultimo tocco è del biancoceleste. Qualche protesta da parte della squadra di Sanderra.

12' - Raddoppio Spezia. Delorie col destro incrociando manda il pallone prima sul palo interno e poi in porta. A vuoto due difensori della Lazio che regalano lo 0-2 agli ospiti.

6' - Compatto e aggressivo lo Spezia, la Lazio fatica a trovare i pertugi giusti per infilarsi in area.

2' - Gol Spezia! Pedicillo attacca bene lo spazio e sfrutta un cross di un compagno, difesa della Lazio in bambola. Inizio di match da incubo per i biancocelesti.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Spezia, gara valida per la 13esima giornata del campionato di Primavera 2. Quello che sta attraversando la formazione biancoceleste è un momento di estrema fiducia, ottenuta dopo ben 5 vittorie consecutive che hanno riscattato la squadra dopo un avvio di campionato non soddisfacente. I ragazzi di Sanderra giocheranno con il lutto al braccio per ricordare Sinisa Mihajlovic e osserveranno un minuto di silenzio.