Riprocessamento tamponi Lazio, Futura Diagnostica: "Grande tranquillità"

In serata la procura di Avellino ha imposto il riprocessamento dei tamponi effettuati dai giocatori della Lazio prima della partita contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall'Ansa ciò non ha scalfito le certezze della Futura Diagnostica, struttura che esegue i test Covid per il club biancoceleste. "Grande tranquillità" e certezza di poter dimostrare di aver lavorato con la massima trasparenza e professionalità seguendo scrupolosamente i relativi protocolli medico-scientifici. Già in mattinata il proprietario Walter Taccone aveva risposto alle accuse ricevute negli ultimi giorni dalla struttura irpina.

