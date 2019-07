RITIRO LAZIO, GIORNO 0 - Auronzo si veste di biancoceleste: le foto

Dopo la pioggia e il clima mite di ieri, è spuntato anche il sole. Auronzo si veste del suo abito migliore e si prepara per accogliere la Lazio per il 12esimo anno consecutivo. Le bandiere biancocelesti affollano la cittadina veneta, i locali addobbati per l'occasione, i tifosi cominciano a sfoggiare le loro maglie preferite per le vie del paese. È davvero tutto pronto, ancora poche ore e poi la squadra sbarcherà sotto le tre cime di Lavaredo.



Foto di Slimagine Production

