RIVIVI LA DIRETTA Lazio, Baroni in conferenza: "Abbiamo rovinato tutto! Responsabilità mie, ma..."

Si chiude con una sconfitta, e senza coppe, la stagione della Lazio. La squadra di Baroni, in tribuna vista la squalifica, cade in casa contro il Lecce che si impone di misura con il gol di Coulibaly nel primo tempo. I biancocelesti non sono riusciti a recuperare nonostante la squadra di Giampaolo abbia giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Pierotti. Al termine della sfida queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

BILANCIO - "Non sono le tematiche del fallimento quelle che io devo affrontare questa sera. Io sono addolorato principalmente per me, per la squadra, per i tifosi, per la società. Più volte ho detto alla squadra dell'importanza di questa gara, questa immagine finale ha sporcato il percorso che la squadra ha fatto e di questo sono dispiaciuto".

ALLARME - "Chiaro che quella di oggi è una partita che deve far riflettere sul futuro. La squadra ha fatto 34 punti nel girone d'andata e 31 nel girone di ritorno. Il dispiacere mio è che nonostante abbia suonato più di un campanello di allarme non sono riuscito a riportare la squadra dentro dopo la prestazione di San Siro e questo è il dolore più grande e la squadra lo sa benissimo".

SENSAZIONI - "Se mi devono esonerare lo saprà la società. Io ho dato tutto me stesso come il mio staff e anche la squadra. Il dolore di oggi è di una partita perché la Lazio negli ultimi dieci anni ha una media di 66.6 punti a stagione. Ci siamo andati vicini e abbiamo sporcato tutto con questa ultima gara".

DIFESA - "Se parliamo di fase difensiva la squadra ha subito 110 tiri in meno nello specchio della porta rispetto all'anno prima. Ma adesso parlare di numeri è inutile, siamo qui a commentare una gara che deve far riflettere me e la società. Ho sempre difeso la mia squadra e lo faccio anche oggi assumendomi la resposanbilità della sconfitta perché questo è Marco Baroni. Con la prestazione di oggi abbiamo buttato via tutto il percorso della stagione".

LECCE - "In questo momento c'è talmente tanto dispiacere per la chiusura di questo campionato che faccio fatica a spostare i miei pensieri su altre cose. Sono in difficoltà nel parlare perché ho un dolore che ho esternato subito alla squadra e di cui avevo avvisato la squadra in settimana. Purtroppo ci siamo cascati".

FUTURO - "Queste sono valutazioni che si fanno con la società e ci sarà il momento per farle insieme. Io e la società abbiamo fatto un percorso insieme. Nei prossimi giorni ci incontreremo e faremo tutte le valutazioni del caso".

PERCORSO - "Ho detto che forse non sono riuscito a far capire alla squadra l'importanza di questa gara, nonostante li avessi messi in allarme perché l'ultima partita è l'immagine che tu lasci. Se guardiamo il percorso della squadra questa immagine non rende giustizia a quanto fatto".

LIMITI - "Chiaro che come ho sempre detto quando hai venti partite addosso non è come quando ne hai cinquantadue. Da questo punto di vista qualcosina paghi ma se guardiamo la prestazione contro l'Inter che si stava giocando il campionato è questo il dispiacere".