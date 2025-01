RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "Ora ho ancora più fiducia. Sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Lazio - Como, il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Abbiamo visto la Lazio più in difficoltà della stagione?

"No, ho visto giocatori, uomini. E non era facile. Niente alibi, dopo oggi ho ancora più fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare. Nelle difficoltà questa squadra non molla mai, abbiamo dato tutto. È un peccato. Abbiamo giocato tanti minuti in inferiorità numerica ma siamo rimasti centrati nella prestazione e nelle difficoltà".

La Lazio ha sofferto tanto di nuovo...

"Non abbiamo sofferto, abbiamo preso due ripartenze su due angoli e su un filtrante. La partita la stavamo gestendo noi. Poi siamo cresciuti, la squadra ha iniziato a giocare con un sistema che abbiamo provato poco perché avevamo poche alternative. Dele ha fatto bene, c'era anche Noslin in panchina ma non era utilizzabile. La squadra in queste difficoltà ha dato tutto".

Rinforzi sul mercato?

"Non parlo di mercato. Devo pensare a lavorare con questi ragazzi, la mia attenzione è continuare questo percorso cercando di migliorare e crescere dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto con i giovani. E poi dobbiamo recuperare tanti giocatori che sono stati fondamentali fin qui".

Il cambio di Hysaj?

"Stavamo facendo delle valutazioni. Nuno Tavares si è allenato poco, altri avevano delle difficoltà e ho chiesto come stavano. Dispiace perché abbiamo avuto delle occasioni per vincere, anche in 10. Oggi esco dal campo con ancora più fiducia nei miei giocatori".

Avverte cali psicologici? Una squadra più fragile?

"Non vorrei parlare di fragilità, ma di entusiasmo che dobbiamo ritrovare con i risultati. Lo ritroveremo sicuramente anche con i rientri di alcuni giocatori. Per Verona spero di avere Pedro e anche Noslin, ne abbiamo bisogno soprattutto lì davanti. Le assenze sono state pesanti. Nelle difficoltà però ho visto una squadra che dà tutto e che non molla. Dobbiamo continuare a lavorare da qui, poi ritroveremo la nostra qualità".

Isaksen e Tchaouna?

"Sono giovani, devono continuare a crescere. Devono dare continuità all'interno della partita a livello di prestazioni, lo faranno sicuramente".

Castrovilli?

"Ho parlato chiaramente con lui, abbiamo un rapporto leale. Lui è un professionista straordinario, abbiamo avuto un colloquio in settimana. Non era facile per lui trovare spazio in questa partita".

Gli ultimi risultati sono meritati?

"Il merito spesso non è nel campo, ma nella continuità. Preferisco sempre passare dal gioco, dalle condizioni su cui la squadra lavora. Noi ricerchiamo un calcio offensivo che ci può esporre a qualche gol, ma ora dobbiamo ritrovare entusiasmo. Dia oggi ha segnato, per me è importante. Poi è calato ma ha fatto bene. Lui per primo è molto severo con sé stesso, ha fatto una grande prestazione anche perché era da solo e poco aiutato. Questo è lo spirito che dobbiamo avere".