RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Dia: "Sono in un top club, non sento pressioni"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La conferenza di presentazione di Boulaye Dia. L'attaccante, come Gigot, parlerà alle 14 nella sala stampa di Formello, segui la diretta scritte delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Prende parola il ds Fabiani:

"Lo abbiamo già visto all'opera, come Tchaouna lo seguivamo da tempo. Speravo che l'epilogo potesse essere questo. Ci sono voluti un po' di giorni, non per colpa nostra o di Dia, ma per questioni tra l'entourage e la Salernitana. Quando sono state risolte le problematiche, ci siamo risentiti con lui e il procuratore. A differenza di quanto si è detto, per noi è sempre stato una priorità".

Parla Dia:

"Chiedo scusa se parlo in francese, il mio italiano non è perfetto. Sono contento di essere alla Lazio, grazie al ds, ci abbiamo messo un po' di tempo ma alla fine sono contento di com'è andata la trattativa".

Domande a Dia:

Un giudizio sulla squadra? Com'è giocare con un altro centravanti?

"La squadra è molto forte, ci sono tanti giocatori di qualità. Posso muovermi io dietro al Taty o il contrario, mi muovo tra le linee e do una mano nella ricerca della profondità".

Che significa la Lazio nella tua carriera? Parliamo di un club che ha sempre avuto grandi attaccanti...

"Si conosce la grandezza della Lazio, per tutti è uno step importante per migliorare. Qui si gioca contro le squadre migliori. Conta fare tanti gol, un attaccante si giudica da questo, dobbiamo fare del nostro meglio senza pensare a chi è stato qui prima di noi".

Quanti gol puoi segnare? Quanto è stato difficile l'ultimo anno a Salerno?

"Mettere un obiettivo alla stagione significa porre un limite, a Salerno non avevo detto 'quest'anno ne segno 16", ma ho pensato a farne il più possibille. Salerno è stata una tappa nuova nella mia carriera, poi un momento duro, non sento di dovermi rimproverare niente".

Le emozioni del gol sotto la Nord? Cosa pensi dell'Europa League?

"Ho segnato un gol subito, è ancora più bello farlo in casa. Sono stato felice. Si giocherà ogni 3 giorni, per noi sarà importante iniziare bene".

La Lazio sembra il matrimonio perfetto: senti il peso di essere uno dei calciatori più importante? Il gol alla Roma è uno dei più belli della tua carriera?

"Non sento il peso di essere un giocatore importante, lo siamo tutti, abbiamo tutti delle responsabilità. Il gol alla Roma è stato bello, ma è stato spiacevole perché in quell'occasione mi sono anche infortunato (ride, ndi)".

Giocare in coppia con Castellanos ti toglie qualche pressione? Che passaggio è stato da Salerno a Roma?

"Ci sono delle differenze, la qualità dei giocatori soprattutto, l'intensità degli allenamenti. Qui bisogna vincere, nient'altro. La competizione con gli altri attaccanti fa bene a prescindere, non c'è più o meno pressione. La cosa importante è allenarsi bene per conquistare la titolarità oppure per giocare insieme agli altri attaccanti in rosa".

Ti aspettavi di essere subito decisivo?

"Con il Milan è stata la seconda presenza, mi aspettavo di essere decisivo, sì. Mi preparo per questo, perché quindi aspettare? Meglio farlo subito. Ero lì in attesa, impaziente, ma sapevo che qualcosa stesse succedendo".

Baroni ha parlato di equilibrio necessario affinché la Lazio possa permettersi la coppia d'attacco...

"Giocare con due attaccanti significa avere una soluzione in più per segnare, è importante. Non conta chi segna, posso segnare io, il Taty o i centrocampisti. Naturalmente come ha detto Baroni devo impegnarmi anche nella fase difensiva per dare una mano".