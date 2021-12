RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Hysaj: "Siamo migliorati, vogliamo arrivare in fondo"

FORMELLO - C'è Elseid Hysaj ad accompagnare mister Sarri nella conferenza alla vigilia della sfida con il Galatasaray. Queste le parole del terzino albanese in sala stampa:

A che punto è la Lazio di Sarri? Tu conosci bene il tecnico...

"Siamo migliorati tantissimo, si sta vedendo. Dobbiamo essere ordinati in campo perché poi i gol li facciamo, quindi diventa importante non prenderli. Dobbiamo fare bene in questo".

Qual è la difficoltà di seguire Sarri?

"A volte facciamo bene, altre meno. Ci vuole tempo, per giocare con la difesa alta a metà campo bisogna essere perfetti e non sbagliare niente. Ci vuole tempo, ma siamo migliorati, in alcune partite è successo. Poi ci sono state partite in cui ne abbiamo presi 4 e non va bene. Dobbiamo essere vicini, parlare e coprire meglio".

Differenza tra destra e sinistra?

"Differenza c'è, sono destro di piede, a sinistra è più difficile. Difensore centrale? Non è il mio ruolo, se devo giocarci però provo a farlo nel modo migliore possibile".

Quanto cambia avere in porta Reina o Strakosha?

"Sono due portieri di livello, uno ha tanta esperienza, l'altro sta crescendo. Non fa differenza chi gioca, ci fidiamo di entrambi".

Un giudizio su Immobile?

"Immobile è una rottura per tutti. Ci giocavo contro, è uno che dà fastidio, segna sempre, averlo in squadra è una cosa in più, penso sempre di più che sia uno dei più forti in giro adesso".

Come te la Lazio è arrivata al massimo ai quarti di Europa League...

"Voglio andare avanti e vincere come tutti, nessuno può dire il contrario. Lo stesso vale per me, spero di andare il più avanti possibile".