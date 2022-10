RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: "L'arbitro non può arbitrare"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si fa beffare dallo Sturm Graz e perde un’occasione d’oro. A nulla sono serviti i gol di Immobile e Pedro, Boving è riuscito a rendere amara questa serata di Europa League per i biancocelesti. A breve Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Qui tutti gli aggiornamenti relativi al tecnico della Lazio.

"Io penso che nell'’11 contro 11 abbiamo dimostrato di essere nettamente superiori con 5-6 palle gol. Non è che ci sono stati grandi momenti di sofferenza, mi dispiace aver preso il 2-2 in un momento sotto controllo, la prestazione mi è piaciuta perché sono rimasti in partita. C’è grande attaccamento all maglia e coesione di intenti di modo di pensare. Tutto è stato condizionato da un arbitro che non può arbitrare a questi livelli, è una costatazione non una critica. Il fallo su Gila non è stato nemmeno chiamato dal Var”.

Sulla mancata protesta dei giocatori

"A protestare sapete come sarebbe andata a finire, hanno fatto anche bene".

Le scelte da cosa sono state dettate? Romagnoli come sta?

“Parlo con i ragazzi, con i preparatori e medici e mi faccio dare certi parametri e poi decido. Ci sono stati dei numeri che erano sopra la media di alcuni giocatori perché erano a rischio e ho preferito riposare. Romagnoli ha giocato quasi sempre, abbiamo fatto giocare una formazione competitiva. Sulle scelte zero da recriminare, va bene così, tra 53 ore abbiamo una partita che ha caratteristiche fisiche devastanti. Se qualcuno ha riposato anche meglio".

Sulla classifica...

"Perché se stiamo tutti a pari punti devo arrivare quarto o terzo, io voglio arrivare primo, daremo tutto nelle prossime partite e accetteremo classifiche Immobile ha un problemino alla tibia ma non deriva questo problema da episodi particolari, era abbastanza stanco nel finale ed è uscito. La designazione di un tedesco non è proprio il massimo da aspettarsi. Non mi interessa, non penso a queste cose penso solo che l’arbitro di questa sera non è l'altezza di questi livelli e non capisco come ci sia arrivato".

