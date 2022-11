Roma - Lazio, a sorpresa Immobile è in panchina: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - È arrivata la conferma di quanto anticipato questa mattina: Ciro Immobile siederà in panchina insieme ai suoi compagni. Non prenderà parte al match, la sua presenza è puramente simbolica. Non si ferma mai il bomber biancoceleste che sta proseguendo a bordo campo il suo percorso di recupero.

Il suo nome non risulta nella lista dei convocati pubblicata sui social dalla Lazio, ma Ciro Immobile questa sera potrebbe essere in panchina. Il capitano biancoceleste, secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, avrebbe chiesto e ottenuto il consenso da Maurizio Sarri per stare vicino ai compagni e seguire con loro il derby. Il tecnico toscano sembrerebbe essere intenzionato a modificare la distinta da consegnare all'arbitro Orsato prima del match, inserendo anche il numero 17 tra i giocatori a disposizione. Un suo impiego a partita in corso, comunque, resta un'ipotesi complessa, se non impossibile: ieri Immobile non si è allenato con la squadra, ma ha lavorato ancora in maniera differenziata, sinonimo che il problema non è ancora totalmente smaltito. In questo contesto e in un momento di difficoltà, però, Ciro si conferma leader indiscusso e punto di riferimento della squadra.