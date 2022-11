Roma - Lazio, squadre in campo per il riscaldamento. E corre anche Immobile - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio del derby della Capitale. Entrambe le squadre sono scese in campo per svolgere il consueto riscaldamento. E nel gruppo biancoceleste c'è anche Immobile. Come anticipato, l'attaccante avrebbe chiesto e ottenuto il consueto da Sarri di stare vicino ai compagni e seguire con loro il derby. Non era stato inserito nella lista dei convocati, ma il suo nome figura nelle distinte consegnate all'Olimpico. Un suo impiego a gara in corso resa un'ipotesi complessa ma, per il momento, il bomber corre accanto al resto della squadra e non smette di lavorare e sperare in un recupero che, ora, appare sempre più vicino.

