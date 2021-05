Sassuolo - Lazio, probabili formazioni: Inzaghi fra squalifiche e infortuni

Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira verranno fermati dal giudice sportivo per l'ultimo turno di campionato in programma contro il Sassuolo. Ha scontato la squalifica invece Francesco Acerbi, che però resta in dubbio dopo essere uscito malconcio dal derby. Oltre a lui ai box ci sono anche Musacchio, Correa (polpaccio), Caicedo (fascite plantare) e sarà da valutare Milinkovic, operato per la frattura al setto nasale. Sceso in campo con la Roma ma rimasto a riposo contro il Torino per evitare ulteriori rischi, il serbo resta da valutare. Inzaghi dovrà fare la conta dei suoi giocatori per decidere quale Lazio schierare in campo contro il Sassuolo a Reggio Emilia, nell'ultima partita stagionale dei biancocelesti. Strakosha e Reina si giocheranno un posto fra i pali, in difesa invece le opzioni sono poche. Patric, Radu e l'adattato Marusic, oltre al giovane Armini, sono gli unici difensori di ruolo a disposizione. L'altra opzione è rappresentata invece da Parolo, che potrebbe indietreggiare nel ruolo di centrale di difesa. Chance per chi ha giocato meno a centrocampo, con Escalante, Cataldi e Akpa Akpro che si giocano diverse maglie. Davanti dovrebbero essere obbligate le scelte, con Muriqi e Immobile a comporre il duo offensivo.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Marusic, Parolo (Acerbi), Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Lulic; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi