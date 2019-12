Serie A, la classifica delle ultime 10 giornate: Lazio in testa senza storie

Con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte. Un detto che non invecchierà mai, ma che si può tranquillamente accantonare in un angolo per qualche istante. Giusto il tempo di rendersi conto del grande lavoro messo in atto dalla Lazio negli ultimi tre mesi. Un cambiamento radicale, che non parte solo dall'intervallo del match contro l'Atalanta. Per valutare il rendimento delle ultime 10 partite di Serie A dei biancocelesti, infatti, bisogna fare un altro passettino indietro. Fino a Bologna, fino al Dall'Ara. Lì la Lazio va sotto due volte e recupera altrettante, per poi sbagliare il rigore con Correa a tempo scaduto. Apparentemente una macchia - i due punti in meno in classifica direbbero così -, in realtà il primo sintomo della trasformazione di questa Lazio. Rabbiosa, vogliosa, mai doma fino al 90'. Dopo Bologna vengono l'Atalanta, i tre gol rimontati nella ripresa, e le otto vittorie consecutive delle quali ben quattro nelle battute finali del match. Ecco quindi che considerando solo gli ultimi dieci turni (per la Lazio si parte dal weekend di Bologna, per tutte le altre da quello successivo visto che i biancocelesti hanno una partita in meno, ndr) la squadra di Inzaghi sarebbe prima in classifica a quota 26. A due punti dall'Inter e a tre da Roma e Juventus. Un margine che si allarga valutando l'esito solo delle ultime cinque giornate di Serie A, con la Lazio che comanderebbe a +2 dai giallorossi ma a +4 e +5 da Inter e Juve. Con i “se” e con i “ma” non si vince nulla, eppure qualcosa è cambiato. Di seguito, ecco come sarebbe la classifica di Serie A prendendo in considerazione solo le ultime 10 giornate:

1) Lazio 26

2) Inter 24

3) Roma 23

4) Juventus 23

5) Cagliari 18

6) Parma 16

7) Atalanta 15

8) Sassuolo 13

9) Bologna 13

10) Hellas Verona 13

11) Sampdoria 12

12) Milan 12

13) Napoli 11

14) Torino 11

15) Udinese 11

16) Lecce 9

17) Brescia 7

18) Spal 6

19) Fiorentina 6

20) Genoa 6

LAZIO, L'INTERVISTA A LUIS ALBERTO

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE