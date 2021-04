Serie A, traffico Champions: cosa dice il regolamento

Punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti totali e sorteggio. Sono questi i parametri che regolano la classifica di Serie A nel caso in cui due o più squadre si trovino a pari punti alla fine della stagione. È quello che sta accadendo anche ora per la corsa Champions con Napoli, Juventus e Milan appaiate a 66. In questo caso però il quadro degli scontri diretti non è ancora completo dato che manca la sfida a Torino tra Juve e Milan. Per questo motivo ora si tiene conto della differenza reti in generale e non di quella negli scontri diretti per stabilire le posizioni del momento. Ecco allora che il +36 per il Napoli, il +35 per la Juve e il +19 per il Milan stabiliscono la gerarchia.

LA LAZIO - Anche la Lazio, grazie alla vittoria di ieri, può continuare a sperare nel quarto posto per la Champions League. I biancocelesti sono a 61 punti, 5 in meno rispetto alle concorrenti, ma hanno una partita ancora da recuperare. Negli scontri diretti gli uomini di Inzaghi sono in vantaggio solo sul Milan, sconfitto 3-0 ieri dopo il 3-2 dell'andata in favore dei rossoneri. Il 5-2 di giovedì scorso contro il Napoli ha infatti ribaltato la vittoria per 2-0 dell'andata, mentre con la Juve si sono raccolti un pareggio e una sconfitta. Anche per la differenza reti i capitolini sono momentaneamente dietro a tutte con un +10.

