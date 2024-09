Torino-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Dia eccelle, ma Castellanos...

Una vittoria, la prima in trasferta per una Lazio che sta davvero iniziando a convincere i suoi tifosi. Su un campo ostico come quello del Torino, la squadra di Marco Baroni è stata capace di arginare gli avversari, segnare altri tre gol e ottenere un successo importantissimo per il morale e per la classifica. Dia in grande mostra, Tavares continua a brillare, così come Guendouzi e Rovella si dimostrano due certezze. Tanti, quasi tutti i promossi, della partita di ieri con un'unica eccezione per il Taty Castellanos che, dopo una partenza ottima, contro il Toro ha rallentato divorandosi delle ottime palle gol, prima di lasciare spazio a un ispiratissimo Noslin.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7; Lazzari 6 (dall'80' Marusic 5), Gila 7, Romagnoli 7, Nuno Tavares 7,5 (dal 68` Pellegrini 6,5); Rovella 7, Guendouzi 7,5; Isaksen 6,5 (dal 68` Tchaouna 5,5), Dia 7 (dal 68` Vecino 6,5), Zaccagni 6,5; Castellanos 6 (dall'89' Noslin 7). All.: Baroni 7,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Lazzari 5,5 (dall'80' Marusic s.v.), Gila 6, Romagnoli 5,5, Nuno Tavares 7 (dal 68` Pellegrini 6); Rovella 7, Guendouzi 7,5; Isaksen 6,5 (dal 68` Tchaouna 6), Dia 7 (dal 68` Vecino 6,5), Zaccagni 6; Castellanos 6 (dall'89' Noslin 7). All.: Baroni

TUTTOSPORT -Provedel 6; Lazzari 6 (dall'80' Marusic Marusic 6), Gila 6, Romagnoli 6 Tavares 7 (dal 68' Pellegrini 5.5); Guendouzi 7, Rovella 6,5; Isaksen 6,5 (dal 68' Tchaouna 6), Dia 7 (dal 68' Vecino 6), Zaccagni 6; Castellanos 6,5 (dall'89' Noslin 6.5). All. Baroni 6.5

MESSAGGERO - Provedel 6,5; Lazzari 6 (dall'80' Marusic s.v), Gila 7, Romagnoli 6,5, Tavares 7 (dal 68' Pellegrini 6); Guendouzi 7,5, Rovella 7; Isaksen 6,5 (dal 68` Tchaouna 5,5), Dia 7 (dal 68`Vecino 6,5), Zaccagni 6; Castellanos 6 (dall'89' Noslin 7). All. Baroni 7,5

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6,5; Lazzari 6 (dall'80' Marusic s.v.), Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 7 (dal 68` Pellegrini 6); Rovella 6,5, Guendouzi 7; Isaksen 6,5 (dal 68` Tchaouna 6), Dia 7 (dal 68` Vecino 6), Zaccagni 6,5; Castellanos 6 (dall'89' Noslin 6,5). All.: Baroni 6,5

IL TEMPO - Provedel 6,5; Lazzari 6,5 (dall'80' Marusic s.v.), Gila 7, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 8 (dal 68` Pellegrini s.v.); Rovella 6,5, Guendouzi 7,5; Isaksen 6,5 (dal 68` Tchaouna s.v.), Dia 8 (dal 68` Vecino s.v.), Zaccagni 6,5; Castellanos 5,5 (dall'89' Noslin 7). All.: Baroni 8