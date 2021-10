UFFICIALE | Lazio, anche Raul Moro ha rinnovato il contratto - FOTO

Non solo Ciro Immobile e Francesco Acerbi, anche Raul Moro ha prolungato il proprio contratto con la Lazio. I tre giocatori hanno prolungato il loro contratto con i biancocelesti rispettivamente di uno, due e tre anni. Il club non ha pubblicato comunicati in merito, ma leggendo attentamente la relazione finanziaria al 30 giugno 2021, pubblicata sul sito ufficiale in questi giorni, è possibile appurare il prolungamento degli accordi. Nella sezione "PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI TESSERATI" è presente una tabella dettagliata con i costi che il club dovrà sostenere giocatore per giocatore. Nella colonna relativa alle scadenze dei contratti si scoprono le novità.

Raul Moro è arrivato a Formello nell'estate del 2019, venendo tesserato a novembre dello stesso anno. L'ex Barcellona si era legato alle aquile con un triennale fino al 30 giugno del 2022. Dalla relazione finanziaria emerge che il numero 27 ha prolungato il proprio contratto fino al 2025. L'attaccante dell'Under 21 iberica è molto considerato da Maurizio Sarri e la società crede moltissimo in lui. Il ragazzo di Abrera ha sposato in pieno il progetto Lazio ed è pronto ad affermarsi con l'aquila sul petto.