UFFICIALE - Lazio, Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancava solo l'ufficialità che è arrivata in questo momento. Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter. Una trattativa che si è riacesa improvisamente nel corso dell'ultimo giorno di mercato dopo esser stata messa in stand-by dal presidente Zhang che alla fine si è convinto. Il difensore, il cui rapporto con la Lazio si era ridotto ai minimi termini, ha svolto in giornata le visite mediche di rito e ha firmato il suo nuovo contratto con i nerazzurri che è stato depositato pochi minuti fa in Lega. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. Dopo l'esperienza in biancoceleste, l'ex Sassuolo e Chievo ritrova Inzaghi che lo aveva chiesto espressamente alla sua dirigenza per rinfoltire il suo pacchetto difensivo. Di seguito il comunicato dell'Inter:

"Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter. Il difensore centrale approda in nerazzurro dalla Lazio. Indosserà la maglia numero 15. Benvenuto all’Inter, Francesco!".

Anche la Lazio ha annunciato il trasferimento con un comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente sino al 30/06/2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Acerbi Francesco a favore dell’Internazionale FC. Quest’ultima società ha un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del suddetto calciatore".