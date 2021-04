Verona - Lazio, il precedente: Immobile, tripletta e scatto da Scarpa d'Oro

VERONA-LAZIO, IL PRECEDENTE - La Lazio va a Verona per sfidare l'Hellas, match che rievoca ricordi più che piacevoli e piuttosto recenti. Lo scorso 26 di luglio, durante il campionato post Covid, la squadra di Inzaghi dilaga trascinata da Immobile e regala una prestazione piena di gol e talento, importante per rimanere in alto in classifica. Eppure è il Verona ad andare in vantaggio: Luiz Felipe sgambetta Zaccagni in area e Amrabat trasforma il rigore dell'1-0 al 39'. Nel recupero del primo tempo, dopo il lungo consulto al Var, l'arbitro Volpi fischia il secondo penalty, stavolta per la Lazio. Dagli undici metri Immobile pareggia. Nella ripresa non c'è partita, i biancocelesti si scatenano e stendono l'Hellas. Al 56' la punizione deviata di Milinkovic entra in rete, al 63' lo slalom di Correa si chiude col destro all'angolino: 3-1. A questo punto divampa l'energia di Immobile che nel finale ha ancora forze, lucidità e freddezza per siglare la tripletta. All'84' firma un eurogol a giro di prima, al 94' invece segna un altro rigore: 34 gol in campionato, è l'allungo decisivo per la Scarpa d'Oro, poi conquistata con 36 centri a fine campionato.

