Verona - Lazio, striscia positiva al Bentegodi per i biancocelesti. E Immobile...

Verona e Lazio si sfideranno al Bentegodi per la 30ª giornata di Serie A. I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive tra le mura amiche mentre i biancocelesti hanno vinto solo una delle ultime 4 partite giocate in trasferta (Udinese), per il resto 3 sconfitte (Inter, Bologna e Juventus). Contro i veneti la banda Inzaghi ha però vinto le ultime 3 partite giocate al Bentegodi, l'ultima delle quali con un netto 5-1 con Immobile protagonista. L'attaccante della Lazio ha siglato 7 reti al Verona da quando veste la maglia biancoceleste, arrivati grazie a due doppiette e una tripletta. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 64 i precedenti totali tra Lazio e Hellas Verona, con un bilancio positivo per i biancocelesti: 25 le vittorie, 20 i pareggi e 19 le sconfitte. In totale i gol segnati dai capitolini sono 98 mentre sono 74 le reti subite.

- Nei 31 precedenti giocati al “Bentegodi” tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i gialloblù sono avanti nelle statistiche: 15 vittorie interne, 10 pareggi, contro 6 successi dei biancocelesti.

- Nel bilancio tra i due tecnici Simone Inzaghi ha subìto una sola sconfitta, quella del match di andata: per il resto si registrano 4 vittorie e due pareggi per il tecnico piacentino. Contro il Verona Inzaghi ha vinto 3 volte e pareggiato e perso una.

- La Lazio non perde entrambe le gare stagionali in un singolo campionato di Serie A contro il Verona dalla stagione 1984/85.

- I biancocelesti hanno vinto 8 delle ultime 10 sfide di Serie A giocate contro il Verona nel girone di ritorno: completano il parziale un successo gialloblu nel 2000 e un pareggio nel 2014.

- La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Verona, più dei successi ottenuti in tutte le precedenti 20 giocate in casa dei veneti nella competizione (2V, 9N, 9P).

- Il Verona arriva dal successo per 2-0 contro il Cagliari: escludendo il 3-0 a tavolino contro la Roma di settembre, i veneti non vincono due partite di fila nella competizione da gennaio 2020.

- Dopo le sconfitte per 0-2 contro Milan e Atalanta, il Verona potrebbe perdere tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2018, le ultime tre partite al Bentegodi di Fabio Pecchia sulla panchina gialloblu.

- La Lazio non pareggia da 13 partite di Serie A, dall'1-1 di inizio gennaio contro il Genoa: 10 successi e tre sconfitte da allora per i biancocelesti.

- La Lazio è la squadra che ha segnato più reti nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A: 10, lo stesso numero di gol realizzati dal Verona considerando i primi 30 minuti di gioco.

- La Lazio è la squadra di A ad aver mandato a segno il minor numero di marcatori diversi: solo 9.

- Ottimo il passo tenuto dai biancocelesti in questo 2021 visto che viaggiano ad una media di 2,21 punti a partita, terzi solo dopo l'Atalanta (2,25) e l'Inter che è addirittura a 2,53.

- Antonin Barak del Verona ha già eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A, sette gol come nel 2017/18 con l'Udinese: la Lazio è tuttavia la squadra contro cui ha giocato più minuti nella competizione senza segnare (412).

- Il bomber del confronto è Ciro Immobile con 7 reti all'attivo, seguito da Crespo a 5 e Toni, Zigoni e Chinaglia a 4. Contro i veneti il bomber partenopeo ha siglato due doppiette e una tripletta con la maglia biancoceleste.

- Dovesse trovare il gol, Ciro Immobile diventerebbe il quinto giocatore più veloce a raggiungere 150 reti in Serie A a partire dalla prima marcatura (8 anni e 228 giorni) - davanti a lui solo Nordhal, Meazza, Nyers e Signori.

- Ciro Immobile ha segnato otto reti in otto sfide contro il Verona in Serie A (1 delle quali con la maglia del Torino). L'attaccante non trova tuttavia il gol da sette partite di Serie A e non ha mai registrato una striscia più lunga senza reti con la maglia della Lazio nel massimo campionato.

- Mohamed Fares da una parte e Davide Faraoni dall'altra sono i due ex dell'incontro.