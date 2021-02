LAZIO SOCIAL - Sembra passato un secolo, ma in realtà sono trascorsi appena quattro mesi dal pareggio tra Inter e Lazio. Un 1-1 con le reti di Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic Savic in un match divertente ed equilibrato. Le aquile possono recriminare perché nel loro momento migliore hannno perso Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è stato espulso per un contrasto con Arturo Vidal. La reazione esagerata del cileno, finito addirittura a Striscia la Notizia che lo ha definito un attore impareggiabile, spinse Guida a espellere il numero 17 della Lazio. A distanza di poco più di 120 giorni i tifosi dei capitolini non hanno dimenticato l'episodio. Sui social in questi giorni hanno condiviso il video e le foto di quel momento ricordandolo anche ai propri beniamini. "Ricordatevi questo momento", "Prima di entrare in campo riguardate questa foto" e "Domenica sarà una battagllia" sono solo alcuni dei messaggi postati. La botta al ginocchio subita contro la Fiorentina, poi, sembrava mettere a rischio la sua presenza, ma il cileno sembra aver recuperato. I tifosi lo hanno punto con insistenza. "Un guerriero come te non si farà fermare da una piccola contusione", "Non ti abbiamo dimenticato, ci vediamo domenica" e "Non fare scherzi" sono solo alcune delle frecciate scaglliate nei confronti dell'ex Barcellona. I tifosi non ci saranno ed è un peccato perché, oltre a de Vrij, i sostenitori biancocelesti avrebbero avuto un altro obiettivo.

Vidal e la simulazione dell'andata, i tifosi della Lazio sui social: "Non abbiamo dimenticato"

