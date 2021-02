PRIMAVERA - Lazio, strigliata di Tare dopo l'Empoli: squadra a Formello alle 6

Un 2021 iniziato nel peggiore dei modi. Dopo un inizio incoraggiante nel 2020, la ripresa non ha portato le conferme sperate, anzi, ha fatto capitolare la Lazio Primavera nei bassifondi della classifica. Quartultimo posto, con una partita in più rispetto a Genoa, Torino e Ascoli, che chiudono la graduatoria del campionato Primavera 1. Insomma, serve un cambio di tendenza se non si vuol rischiare di retrocedere nuovamente come tre stagioni fa. Tralasciando la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta negli ottavi di finale, i ragazzi di Menichini sono usciti sconfitti dalle sfide contro Milan (0-3), Juventus (2-0) e infine Empoli (2-6). Undici reti incassate in tre partite. Numeri che hanno fatto storcere il naso alla società, che è intervenuta giovedì con il pugno di ferro. Convocazione a Formello alle sei di mattina, una strigliata del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare negli spogliatoi, poi alle sette tutti in campo per l'allenamento. Giovedì con la Spal al Fersini tutti si attendono una reazione d'orgoglio, servono punti pesanti per prendere una boccata d'ossigeno. Anche dall'infermeria non arrivano notizie confortanti: per Raul Moro potrebbe trattarsi nuovamente di uno stiramento, anche Castigliani ha qualche problema muscolare, mentre Nimmermeer si potrebbe fermare per la pubalgia. La situazione è tutt'altro che tranquilla.