LAZIO | A LATINA ARRIVA GUIDO DE ANGELIS: RACCONTI E ANEDDOTI SUGLI ANNI '70

Dopo le emozioni vissute con Sandri e Paparelli e l'immersione negli anni anteguerra con il libro di Luca Aleandri sulla rondinella, prosegue il viaggio nel tempo con una panoramica sugli anni 70. Sabato 26 Novembre ci penserà Guido De Angelis a trasferire le emozioni di quel periodo, attraverso la presentazione del libro "C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME…AMAVA LA LAZIO E LONG JOHN”.

GUIDO DE ANGELIS, E’ UN RAGAZZO CRESCIUTO A ROMA IN UNA CLASSICA FAMIGLIA DEGLI ANNI ’60 DURANTE IL DECENNIO DEL BOOM ECONOMICO, GRAZIE AL QUALE L’ITALIA SI LASCIAVA ALLE SPALLE LE SOFFERENZE DEL DOPOGUERRA. IN QUESTO LIBRO RACCONTA GLI ANNI ’70, LA VITA QUOTIDIANA DOMINATA DA TANTI SCONVOLGIMENTI SOCIO POLITICI. GUIDO HA LA PASSIONE PER LA MUSICA, DAI BEATLES AI ROLLING STONES, DAI NOMADI A GIANNI MORANDI.

LO STADIO, LA LAZIO E L’AMORE PER IL CALCIO CHE LO PORTERANNO A DIVENTARE GIORNALISTA SPORTIVO, CONDUTTORE E RADIOCRONISTA DI CENTINAIA DI PARTITE AL SEGUITO DELLA SUA SQUADRA DEL CUORE IN ITALIA E IN EUROPA.

“C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME …AMAVA LA LAZIO E LONG JOHN” APPUNTI DISORDINATI DI VIAGGIO, VUOLE ESSERE UNA DEDICA D’AMORE… PER IL SUO IDOLO GIORGIO CHINAGLIA, E PER LA GENTE LAZIALE CON LA QUALE CONDIVIDE QUOTIDIANAMENTE IL SUO CAMMINO PERSONALE E PROFESSIONALE.

Non ci si fermerà qui. Il Lazio Clan Latina organizzerà eventi fino a Natale, ricordando che una splendida mostra di cimeli storici sarà sempre a disposizioni dei tifosi biancocelesti. L'ingresso è gratuito.

Il Lazio Clan Latina, come scritto, si trova in Via Aspromonte 52, a Latina.