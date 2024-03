Lazio Club Marino | Serata emozionante: dagli inni a Olympia, fino al messaggio per Sarri

Il Lazio Club Marino ha ospitato una serata unica che ha celebrato la profonda passione per la S.S. Lazio, andando oltre il semplice appuntamento culinario

Il Lazio Club Marino ha ospitato una serata unica che ha celebrato la profonda passione per la S.S. Lazio, andando oltre il semplice appuntamento culinario per trasformarsi in un evento memorabile, ricco di emozioni, musica e ricordi. L'aquila Olympia, simbolo vivente della Lazio, ha reso speciale l'incontro grazie alla presenza del falconiere Juan Bernabè, testimone del profondo legame tra l'aquila e i tifosi laziali.

Bernabè non si è limitato a mostrare Olympia, ma ha anche interpretato uno degli inni più amati dalla tifoseria, contribuendo a creare un'atmosfera carica di lazialità. La musica è stata una componente fondamentale dell'evento, grazie alla presenza di Francesco Scarcelli, autore dell'inno "Non Mollare Mai", che ha guidato gli ospiti in un viaggio musicale attraverso le canzoni più significative legate alla storia della squadra.

Da "So' già du ore" a "Vola Lazio Vola", passando per "Cent'anni Insieme" e "La Lazio Siamo Noi", gli inni biancocelesti hanno riecheggiato nel locale, unendo i partecipanti in cori appassionati e momenti di pura emozione. Un omaggio speciale è stato dedicato a Maurizio Sarri, con il coro "Non Mollare Mai" e un video in suo onore, sottolineando il legame affettivo tra l'ex allenatore e la tifoseria. La serata è stata anche l'occasione per ricordare la storia del club attraverso le parole di Sandro Silvestri, presidente ed organizzatore dell'evento, che ha voluto omaggiare coloro che, nel corso degli anni, hanno lasciato un segno indelebile nella vita del Lazio Club Marino e nella storia della S.S. Lazio. Momenti di ilarità hanno arricchito l'incontro, grazie alle imitazioni di Gian Luca Cocola, e spazio è stato dato anche all'organizzazione delle trasferte, con un promemoria sui bus che collegano la provincia di Roma e Latina allo Stadio Olimpico, simbolo di un tifo organizzato e partecipe.