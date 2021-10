Lazio - Inter | L'arte biancoceleste in Tribuna Autorità durante la gara

“La vera arte non ha bisogno di proclami e si compie in silenzio", diceva Marcel Proust. Così, mentre in campo la Lazio dava battaglia all'Inter portando a casa uno scintillante 3-1, le luci della sala interna alla Tribuna Autorità s'illuminavano dinanzi ai quadri di un artista e tifoso biancoceleste. Cristian Troiani, che espone le sue creazioni solitamente nella sua galleria d'arte a poche centinaia di metri dall'Ara Pacis, ha avuto così l'onore e il piacere di trasbordare la sua arte allo Stadio Olimpico. Allestimento di tutto punto alle 14 e poi centinaia di tifosi a godersi lo spettacolo prima del fischio d'inizio, a fine primo tempo e ben oltre il rompete le righe e il ritorno a casa dei calciatori. Un'idea nata come costola di ciò che, negli anni, la società ha spesso organizzato per deliziare su sentieri alternativi i propri supporter. La tecnica ha letteralmente rapito fra gli altri il presidente Lotito, il Direttore della comunicazione Stefano De Martino, e diversi uomini della rosa di Sarri con le loro famiglie: "I quadri sono stati portati dalla galleria. Di biancoceleste mi piace sottolineare l'aquila presente, sebbene ne abbia fatto anche uno con la versione stilizzata. Come si creano? Si sceglie una foto che in seguito lavoro al computer. A quel punto si passa a disegnarla su tavola. Sulla traccia delle linee vengono poi impilati i chiodi uno dopo l'altro. Se si sceglie un dipinto a colori questo passa prima come pdf dal grafico che si occupa delle colorazione. Alla fine il tutto viene incorniciato". Tornando all'incipit, senza proclami e in silenzio l'arte biancoceleste si è fatta così spazio in quel di Lazio-Inter. Ed è sempre un bene.