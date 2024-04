Lazio | Il Club Zagarolo festeggia i 25 anni: da Lotito a Gregucci e tanti ex - VIDEO

Nella serata di ieri, il Lazio Club Zagarolo ha celebrato un traguardo significativo: il venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione. Un evento che ha visto la partecipazione di diversi ospiti e una festa animata dallo spirito e dai colori biancocelesti, in una serata che ha unito passione calcistica, musica e convivialità.

Una Serata Speciale con Musica e Storia Lazio

Francesco Scarcelli, l'autore dell'inno della Lazio "Non Mollare Mai", ha intrattenuto la folla con performance dal vivo, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente. L'evento ha visto la presenza di figure storiche e significative per il club. Tra gli ospiti, gli ex giocatori Angelo Adamo Gregucci, Ernesto Calisti, Giuseppe Pancaro e Gigi Corino, che hanno condiviso aneddoti e ricordi dei loro giorni in maglia biancoceleste. Gregucci, in particolare, ha colto l'occasione per invitare la comunità laziale a restare unita contro ogni avversario e nelle avversità, un messaggio che ha trovato eco profondo tra i presenti. L'aquila Olympia, simbolo vivente della squadra, insieme al falconiere Juan Bernabè, ha aggiunto un tocco di maestosità all'evento, rimanendo presente fino agli ultimi momenti della serata. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha partecipato attivamente alla festa, rispondendo alle domande dei tifosi riguardo il presente e il futuro della società, prima di concedere anche un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Tra piatti tipici e brindisi, la serata è trascorsa all'insegna della condivisione dei valori che da 25 anni il Lazio Club Zagarolo porta avanti nella cittadina laziale. > CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'EVENTO O SCORRI A FINE ARTICOLO <