SEI DELLA LAZIO E COMPI GLI ANNI? IL TUO COMPLEANNO BIANCOCELESTE AL LAZIO CLAN LATINA

Il Tuo compleanno in biancoceleste al Lazio Clan Latina.

Sei della Lazio e compi gli anni??

Ti diamo a disposizione una sede di 150 mq, con tutta la storia della Lazio all’interno, allestita come meglio desideri per festeggiare al meglio il tuo giorno.

Potrai farti fotografare tra i tuoi miti e farti accompagnare dalla mascotte Olimpia, rappresenteremo i tuoi personaggi dei cartoons con la maglia della Lazio, con tante e tante altre possibili soluzioni.

Si parte da 80€ con una promozione particolare, porta fino a 5 amici romanisti, ti sconteremo 5€ ognuno!!

Scrivici sulla pagina del Lazio Clan Latina, oppure chiamaci al 3357203927 !!

CLICCA QUI PER IL VIDEO TOUR DELLA MOSTRA O SCORRI A FINE ARTICOLO

Per maggiori info visita:

Lazio Clan Latina - Facebook

Troverai l'apposito pulsante Messenger per inviare un messaggio.

Il Lazio Clan Latina si trova in Via Aspromonte 52, a Latina.