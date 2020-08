Amarcord Lazio: sei anni fa il primo gol di Parolo in maglia biancoceleste - FT

il 24 agosto del 2014, Marco Parolo segnava il primo gol con la maglia della Lazio. Il centrocampista classe 85' firmò un roboante 7-0 nel terzo turno di Coppa Italia ai danni del Bassano. Sono 36 i gol segnati in 6 stagioni in biancoceleste per Parolo. Diventato negli anni un leader, un simbolo e un vero e proprio senatore nello spogliatoio, a quasi 36 anni, il centrocampista si prepara a vivere un'altra stagione con l'aquila sul petto.

Lazio, arriva Reina: vent'anni di carriera e undici trofei tra club e Nazionale

Juventus, l’ex Lazio Baronio è pronto: “emozioni indescrivibili, grazie Pirlo” - FT

www.lalaziosiamonoi.it