Argentina, la gioia di Castellanos: "Il debutto un sogno, grazie!" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esordio non si scorda mai, soprattutto se la Nazionale è quella piena zeppa di campioni come l'Argentina. Una notte da ricordare per Castellanos quella contro il Cile, non solo per il netto successo per 3-0, ma perché nel finale l'attaccante della Lazio ha fatto il suo esordio ufficiale entrando in campo nei minuti di recupero.

Un sogno che si realizza per il Taty così come si evince dalle sue parole nel post pubblicato sui social: "Sono molto felice di poter debuttare con questa bellissima maglia realizzando un sogno. Congratulazioni a tutti i due volte campioni d'America. Grazie per avermi reso parte della squadra e di questa bellissima celebrazione".