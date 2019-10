Brasile Olimpico, Luiz Felipe esulta sui social: "Grande vittoria"

LAZIO SOCIAL - Una giornata da ricordare per Luiz Felipe Ramos. Il difensore della Lazio ha giocato la prima gara da titolare con il Brasile Olimpico. La Selecao ha battuto 4-1 il Venezuela e si avvicinano alla qualificazione per Tokyo2020 rendendo magica la sfida per il centrale biancoceleste. La maglia verdeoro è sempre stato il sogno del numero 3 (anche se nella notte ha indossato il 14, ndr) tanto che nei mesi scorsi Luiz Felipe ha rinunciato alla convocazione con l'Under21 dell'Italia. L’ex Ituano era stato particolarmente sfortunato nei precedenti appuntamenti. A maggio aveva dovuto saltare il torneo di Tolone per un problema muscolare rimediato a fine campionato contro il Bologna. Lo scorso settembre invece, dopo alcuni minuti disputati a San Paolo contro la Colombia, era tornato a Roma con un tutore alla gamba non partecipando alla trasferta sul campo della Spal. Luiz Felipe ha postato alcuni scatti del match su Instagram accompagnati dalla bandiera del Brasile e dal messaggio: "Grande vittoria". I sudamericani torneranno in campo il 14 ottobre per affrontare il Giappone, poi sarà tempo di tornare nella Capitale per mettersi a disposizione di Inzaghi. La sfida con l'Atalanta è sempre più vicina.

