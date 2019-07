Calciomercato, la Lazio saluta Murgia: il centrocampista ringrazia - FOTO

Lazzari è il colpo del calciomercato della Lazio. In questa operazione Murgia è stato ceduto alla Spal, dove aveva già giocato in prestito negli ultimi sei mesi. Si separano, almeno momentaneamente, le strade del club biancoceleste e del centrocampista classe '96 che due anni fa con un gol nel recupero regalò la Supercoppa Italiana. La Lazio sui suoi canali social ci ha tenuto a salutare il prodotto del settore giovanile: "Sei cresciuto con questa maglia e continuerai a volare! Grazie Alessandro, ci rivedremo sul campo". Dopo pochi minuti è arrivato anche il ringraziamento di Murgia, sempre su Instagram. Il legame con il club biancoceleste non si spezza, nonostante il trasferimento a Ferrara.

