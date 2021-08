Europa League, entusiasmo Lazio: Pedro, Immobile, Moro e Basic sono già carichi - FOTO

Il girone di Europa League della Lazio non sarà semplicissimo ma sicuramente regalerà grande spettacolo. Le sfide contro Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray hanno quasi il sapore di Champions con il livello della competizione che quest'anno si è decisamente alzato. Motivo in più per affrontare il torneo al massimo e cercare di arrivare fino in fondo. La società sui propri canali social ha pubblicato un video in cui ha annunciato le avversarie dei biancocelesti e i commenti dei calciatori dimostrano tutta la carica per queste sfide. Immobile, Pedro, Raul Moro e anche Basic hanno infatti lasciato delle emoji particolari sotto al post, come mostrato di seguito.